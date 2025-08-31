Украинская валюта: как появилась на свет гривна
- Гривну закрепили как национальную денежную единицу Украины 1 марта 1918 года, когда приняли закон о денежной единице и печати государственных кредитных бумаг.
- Во время военного периода использовали временные купоны и разменные марки из-за недостатка металла, а в СССР деньги стали элементом идеологии, но часто теряли ценность из-за дефицита товаров и денежных реформ.
Гривну закрепили как национальную денежную единицу 1 марта 1918 года. В этот день приняли закон "О денежной единице, битье монеты и печати государственных кредитных бумаг".
Как родилась современная гривна?
Также тогда отметили, что гривна делится на 100 шагов, сообщает 24 Канал.
Однако тогда экономика работала по военным правилам. Таким образом печатали деньги экстренного характера – разменные марки шаги – из-за недостатка металла.
Также в обращение ввели отрезанные купоны от государственных облигаций. В нескольких банках в Каменце-Подольском и Житомире отрезали купоны. В дальнейшем уже по всей территории Украины использовали их как мелкие деньги.
Тогда все было проще: идешь в поход – должен быстро напечатать деньги для войска,
– отметил историк Андрей Бойко-Гагарин.
Более того, эти временные купоны имели реальную ценность, поэтому их даже подделывали. В то время появились и самые большие номиналы в истории украинских средств – банкноты в 1 000 и 2 000 гривень. Они имели целью заменить обесцененные российские рубли Временного правительства.
В то же время во времена советской власти деньги превратились еще и в элемент идеологии. Тогда на банкнотах изображали:
- рабочих;
- крестьян;
- красноармейцев.
Эти символы "нового" советского государства должны были подчеркивать могущество и его "народность".
Но в реальной жизни советские деньги часто теряли свою ценность. Причиной тому были дефицит товаров и регулярные денежные реформы.
Интересно! В СССР люди часто не могли ничего купить за свои деньги, хотя имели полные карманы банкнот – так называемых казначейских билетов и билетов Госбанка.
Что еще известно об украинских деньгах?
- Стоимость украинских денег постепенно меняется вместе и со сменой эпох. Например, сребреник князя Владимира Святославича сейчас стоил бы 4,5 доллара.
- В то же время 10 рублей периода 19060 годов прошлого века сейчас эквивалентны 300-400 гривнам.