Гривню закріпили як національну грошову одиницю 1 березня 1918 року. Цього дня ухвалили закон "Про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових паперів".

Як народилась сучасна гривня?

Також тоді зазначили, що гривня ділиться на 100 шагів, повідомляє 24 Канал.

Однак тоді економіка працювала за воєнними правилами. Таким чином друкували гроші екстреного характеру – розмінні марки шаги – через нестачу металу.

Також в обіг ввели відрізані купони від державних облігацій. У кількох банках у Камʼянці-Подільському та Житомирі відрізали купони. Надалі вже по всій території України використовували їх як дрібні гроші.

Тоді все було простіше: йдеш у похід – мусиш швидко накарбувати гроші для війська,

– зазначив історик Андрій Бойко-Гагарін.

Ба більше, ці тимчасові купони мали реальну цінність, тому їх навіть підробляли. У той час з’явилися й найбільші номінали в історії українських коштів – банкноти у 1 000 та 2 000 гривень. Вони мали за мету замінити знецінені російські рублі Тимчасового уряду.

Водночас у часи радянщини гроші перетворилися ще й на елемент ідеології. Тоді банкнотах зображали:

робітників;

селян;

червоноармійців.

Ці символи "нової" радянської держави повинні були підкреслювати могутність та її "народність".

Але у реальному житті радянські гроші часто втрачали свою цінність. Причиною того були дефіцит товарів та регулярні грошові реформи.

Цікаво! У СРСР люди часто не могли нічого купити за свої гроші, хоча мали повні кишені банкнот – так званих казначейських білетів і білетів Держбанку.

Що ще відомо про українські гроші?