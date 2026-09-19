Такие выплаты не для всех: как получить пенсию в размере 30 % от зарплаты

Потеря близкого человека всегда становится тяжелым ударом, после которого семья зачастую сталкивается еще и с финансовыми трудностями. Чтобы поддержать такие семьи, украинское законодательство предусматривает специальный механизм гарантированных выплат.

При каких условиях назначается специальная пенсия

Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области разъяснило, что родственники военнослужащих имеют право на пенсию в размере 30% от его денежного довольствия. Эта норма действует в случае, если кормилец погиб или умер в результате несчастного случая, не связанного с непосредственным исполнением воинских обязанностей.

Как отмечают в ведомстве, такую пенсию в случае потери кормильца назначают каждому нетрудоспособному члену семьи. В частности, право на выплаты имеют дети до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на дневной форме обучения. При этом дети-сироты гарантированно будут получать эти деньги до 23 лет независимо от того, получают ли они образование.

Сколько выплатят, если военный погиб при исполнении служебных обязанностей

Если же трагедия произошла при исполнении служебных обязанностей, суммы выплат существенно возрастают и могут достигать 70% от зарплаты военнослужащего.

В таком случае родителям, супруге (супругу) или одному ребенку назначат именно 70%, но эта сумма не может быть меньше 12 810 гривен.

Если же в семье двое и более детей, каждому ребенку начислят по 50% от денежного довольствия, что составляет не менее 10 020 гривен.

Чтобы деньги начали поступать на счет, родственникам необходимо лично обратиться за их оформлением. Если погибший еще не был пенсионером, заявление подают через уполномоченный орган силовой структуры, в которой он служил. Если же он уже получал пенсию, обращаться нужно непосредственно в Пенсионный фонд.

За несовершеннолетних детей документы подает их законный представитель.

Обратите внимание! В базовый пакет документов обязательно входят: заявление, паспорт и идентификационный код; свидетельство о смерти или решение суда (выписка из ЕРДР); документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке или рождении); справка о составе семьи или подтверждение совместного проживания; банковские реквизиты для зачисления средств; справка с места учебы (для студентов 18–23 лет).

Что еще требуется от пенсионеров в 2026 году

Напомним, что общие правила выхода на заслуженный отдых в Украине становятся все более жесткими. Как мы писали ранее, в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если же вы работали неофициально и стажа не хватает, придется ждать до 63 или 65 лет.

В то же время размер будущей выплаты напрямую зависит от вашей "белой" зарплаты: например, при официальном доходе в 32 тысячи гривен и полном стаже государство начислит около 11 710 гривен. Эксперты советуют заранее проверять свою трудовую книжку и не откладывать подачу документов в ПФУ.