За яких умов призначають спеціальну пенсію

Головне управління Пенсійного фонду у Вінницькій області роз'яснило, що родичі військовослужбовців мають право на пенсію у розмірі 30% від його грошового забезпечення. Ця норма діє у випадку, якщо годувальник загинув або помер через нещасний випадок, який не пов'язаний з безпосереднім виконанням військових обов'язків.

Як зазначають у відомстві, таку пенсію у разі втрати годувальника призначають кожному непрацездатному члену сім'ї. Зокрема, право на виплати мають діти до 18 років, або ж до 23 років, якщо вони навчаються на денній формі. Водночас діти-сироти гарантовано отримуватимуть ці гроші до 23 років незалежно від того, чи здобувають вони освіту.

Скільки заплатять, якщо військовий загинув на службі

Якщо ж трагедія сталася під час виконання службових обов'язків, суми виплат суттєво зростають і можуть досягати 70% від зарплати військового.

У такому разі батькам, дружині (чоловікові) або одній дитині призначать саме 70%, але ця сума не може бути меншою за 12 810 гривень.

Якщо ж у родині двоє і більше дітей, кожній дитині нарахують по 50% від грошового забезпечення, що становить щонайменше 10 020 гривень.

Щоб гроші почали надходити на рахунок, родичам необхідно особисто звернутися за їх оформленням. Якщо загиблий ще не був пенсіонером, заяву подають через уповноважений орган силової структури, де він служив. Якщо ж він вже отримував пенсію, йти треба безпосередньо до Пенсійного фонду.

За неповнолітніх дітей документи подає їхній законний представник.

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Зверніть увагу! До базового пакета документів обов'язково входять: заява, паспорт та ідентифікаційний код; свідоцтво про смерть або рішення суду (витяг з ЄРДР); документи, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтво про шлюб чи народження); довідка про склад сім'ї або підтвердження спільного проживання; банківські реквізити для зарахування коштів; довідка з місця навчання (для студентів 18-23 років).

Які ще вимоги до пенсіонерів діють у 2026 році

Нагадаємо, що загальні правила виходу на заслужений відпочинок в Україні стають дедалі жорсткішими. Як ми писали раніше, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо ж ви працювали неофіційно і стажу не вистачає, доведеться чекати до 63 або 65 років.

Водночас розмір майбутньої виплати напряму залежить від вашої "білої" зарплати: наприклад, при офіційному доході у 32 тисячі гривень та повному стажі, держава нарахує близько 11 710 гривень. Експерти радять заздалегідь перевіряти свою трудову книжку та не зволікати з подачею документів до ПФУ.