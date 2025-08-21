Яхта Абрамовича пройдет техосмотр за 40 миллионов долларов: олигарх спас свое судно от санкций
- Суперяхта миллиардера Абрамовича Eclipse стоимостью более 700 миллионов долларов пройдет техосмотр и ремонт в Стамбуле, стоимость которых может превысить 40 миллионов долларов.
- Яхта избежала санкций благодаря перемещению в Турцию, поскольку Абрамович попал под санкции из-за своей близости к Кремлю после вторжения России в Украину.
Суперяхта Eclipse стоимостью более 700 миллионов долларов несколько лет стояла на якоре в турецком Мармарисе. Теперь судно Абрамовича отправляют на техосмотр и ремонт в Стамбул.
Что известно о суперяхте Eclipse?
Суперяхта Абрамовича взяла курс в Стамбул, где пройдет одну из самых комплексных реконструкций за свой 15-летний срок службы, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Luxurylaunches.
Имея 162,5 метра в длину и 22 метра в ширину, она когда-то была самой большой частной яхтой, когда-либо построенной, и остается одной из самых совершенных в техническом плане,
– пишут в издании.
Мегаяхта, которая была пришвартована в Albatros Marina с момента прибытия из Родоса в марте 2022 года, накопила примерно 209 000 долларов в год в виде швартовных сборов, пока простаивала. Eclipse, вероятно, направляется к судостроительному заводу Tuzla Shipyard на азиатской стороне Стамбула.
Общая стоимость 15-летнего специального осмотра и связанных с ним косметических работ может легко превысить 40 миллионов долларов.
Как яхта избежала санкций?
После начала полномасштабного вторжения Абрамович попал под санкции ЕС и еще ряда стран, однако олигарх спасал свои яхты от санкций.
Это удалось сделать благодаря тому, что весной 2022 года Eclipse и еще одно судно Абрамовича, яхту Solaris, перегнали в Турцию. 22 марта Eclipse пришвартовалась на турецком курорте Мармарис.
Почему на Абрамовича наложили санкции?
Роман Абрамович – российский олигарх, миллиардер, бывший губернатор Чукотского автономного округа. После полномасштабного вторжения России в Украину попал под международные санкции из-за своей близости к Кремлю.
Что известно о санкциях против Абрамовича?
- 10 марта 2022 года Великобритания наложила санкции на Абрамовича и еще 6 российских олигархов. Он не попадал ни под ограничения в США, ни ЕС, однако впоследствии его обвинили в причастности к "дестабилизации Украины и подрыва и угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины через компанию Evraz". Акции компании Абрамовича после этого обвалились.
- Российский олигарх Роман Абрамович попытался добиться отмены ограничения, которые ЕС ввел против него. Однако в 2023 году решение приняли не в пользу россиянина.
- Накануне стало известно, что Роман Абрамович имеет в своей собственности шедевры известных на весь мир художников. Однако многие из них куплены анонимно. Так он спрятал от санкций картины на почти 1 миллиард долларов.