Суперяхта Eclipse стоимостью более 700 миллионов долларов несколько лет стояла на якоре в турецком Мармарисе. Теперь судно Абрамовича отправляют на техосмотр и ремонт в Стамбул.

Что известно о суперяхте Eclipse?

Суперяхта Абрамовича взяла курс в Стамбул, где пройдет одну из самых комплексных реконструкций за свой 15-летний срок службы, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Luxurylaunches.

Имея 162,5 метра в длину и 22 метра в ширину, она когда-то была самой большой частной яхтой, когда-либо построенной, и остается одной из самых совершенных в техническом плане,

– пишут в издании.

Мегаяхта, которая была пришвартована в Albatros Marina с момента прибытия из Родоса в марте 2022 года, накопила примерно 209 000 долларов в год в виде швартовных сборов, пока простаивала. Eclipse, вероятно, направляется к судостроительному заводу Tuzla Shipyard на азиатской стороне Стамбула.

Общая стоимость 15-летнего специального осмотра и связанных с ним косметических работ может легко превысить 40 миллионов долларов.

Как яхта избежала санкций?

После начала полномасштабного вторжения Абрамович попал под санкции ЕС и еще ряда стран, однако олигарх спасал свои яхты от санкций.

Это удалось сделать благодаря тому, что весной 2022 года Eclipse и еще одно судно Абрамовича, яхту Solaris, перегнали в Турцию. 22 марта Eclipse пришвартовалась на турецком курорте Мармарис.

Почему на Абрамовича наложили санкции? Роман Абрамович – российский олигарх, миллиардер, бывший губернатор Чукотского автономного округа. После полномасштабного вторжения России в Украину попал под международные санкции из-за своей близости к Кремлю.

Что известно о санкциях против Абрамовича?