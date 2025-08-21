Яхта Абрамовича пройде техогляд за 40 мільйонів доларів: олігарх врятував своє судно від санкцій
- Суперяхта мільярдера Абрамовича Eclipse вартістю понад 700 мільйонів доларів пройде техогляд та ремонт у Стамбулі, вартість яких може перевищити 40 мільйонів доларів.
- Яхта уникла санкцій завдяки переміщенню до Туреччини, оскільки Абрамович потрапив під санкції через свою близькість до Кремля після вторгнення Росії в Україну.
Суперяхта Eclipse вартістю понад 700 мільйонів доларів кілька років стояла на якорі в турецькому Мармарісі. Тепер судно Абрамовича відправляють на техогляд та ремонт до Стамбула.
Що відомо про суперяхту Eclipse?
Суперяхта Абрамовича взяла курс до Стамбула, де пройде одну з найкомплексніших реконструкцій за свій 15-річний термін служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Luxurylaunches.
Маючи 162,5 метри завдовжки та 22 метри завширшки, вона колись була найбільшою приватною яхтою, коли-небудь побудованою, і залишається однією з найдосконаліших у технічному плані,
– пишуть у виданні.
Мегаяхта, яка була пришвартована в Albatros Marina з моменту прибуття з Родоса в березні 2022 року, накопичила приблизно 209 000 доларів на рік у вигляді швартовних зборів, поки простоювала. Eclipse, ймовірно, прямує до суднобудівного заводу Tuzla Shipyard на азійській стороні Стамбула.
Загальна вартість 15-річного спеціального огляду та пов'язаних з ним косметичних робіт може легко перевищити 40 мільйонів доларів.
Як яхта уникла санкцій?
Після початку повномасштабного вторгнення Абрамович потрапив під санкції ЄС та ще ряду країн, проте олігарх рятував свої яхти від санкцій.
Це вдалося зробити завдяки тому, що навесні 2022 року Eclipse та ще одне судно Абрамовича, яхту Solaris, перегнали до Туреччини. 22 березня Eclipse пришвартувалася на турецькому курорті Мармаріс.
Чому на Абрамовича наклали санкції?
Роман Абрамович – російський олігарх, мільярдер, колишній губернатор Чукотського автономного округу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапив під міжнародні санкції через свою близькість до Кремля.
Що відомо про санкції проти Абрамовича?
- 10 березня 2022 року Велика Британія наклала санкції на Абрамовича та ще 6 російських олігархів. Він не потрапляв ані під обмеження у США, ані ЄС, проте згодом його звинуватили у причетності до "дестабілізації України та підриву та загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України через компанію Evraz". Акції компанії Абрамовича після цього обвалилися.
- Російський олігарх Роман Абрамович спробував добитися скасування обмеження, які ЄС запровадив проти нього. Проте у 2023 році рішення ухвалили не на користь росіянина.
- Напередодні стало відомо, що Роман Абрамович має у своїй власності шедеври відомих на увесь митців. Однак чимало з них куплені анонімно. Так він сховав від санкцій картини на майже 1 мільярд доларів.