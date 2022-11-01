России как газовой стране осталось недолго: экспорт рухнул почти на половину

В январе-октябре этого года российский "Газпром" добыл меньше газа, чем за аналогичный период в прошлом году. В результате того, что Европа заменила импорт российского топлива, сократились и доходы главной газодобывающей компании агрессора.

По данным "Газпрома", в январе – октябре 2022 года добывалось 344 миллиарда кубометров газа. Это на 18,6% (на 78,8 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году.

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Уменьшение экспорта

Экспорт "Газпрома" в другие страны в этом году составил 91,2 миллиарда кубометров, что на 42,6% (на 67,6 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. Снижение потребления газа в Европейском Союзе явилось ключевым фактором сокращения спроса на российский газ. Доля ЕС в уменьшении спроса на кровавое топливо составила 85% или 36 миллиардов кубометров.

Потребление газа снизилось и в Великобритании: за указанный период – примерно на 4 миллиарда кубометров. Таким образом, общая часть стран ЕС и Великобритании в сокращении спроса на российское топливо составила около 95%. В "Газпроме" заявили, что поставляют газ согласно подтвержденным заявкам.

Уменьшился также и внутренний спрос. Спрос на газ компании по газотранспортной системе на внутреннем рынке за этот период снизился на 5,6%, что составляет 11,1 миллиарда кубометров.

Экспорт российского газа растет в Китай. Транспортировка происходит по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. "Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств", – говорится в заявлении.

Европа избавилась от зависимости от российского газа

С начала войны Европа сократила потребление российского газа с 40 до 7%. Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС успешно достигнут энергетической независимости от России. Так произошло, в частности, из-за того, что Россия нарушала контрактные обязательства и уменьшала объемы поставок. Это заставило ЕС избрать альтернативных поставщиков.

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