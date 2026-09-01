Россияне нанесли удар по ТЭЦ: где произошла атака и каковы последствия
В понедельник, 31 августа, Россия обстреляла Одесскую ТЭЦ группы "Нафтогаз". Удар наносился вражескими ракетами и дронами.
Что известно о российской атаке
В настоящее время продолжается разбор завалов, о чем сообщили в "Нафтогазе" во вторник, 1 сентября.
Часть основного и вспомогательного оборудования повреждена. А после разбора завалов будет проведена полная оценка состояния ТЭЦ и последствий атаки.
Мы координируем действия со всеми ответственными службами и местными властями,
– говорится в сообщении.
Напомним, что россияне усилили удары по "Нафтогазу". Компания сообщила 17 августа, что за последнюю неделю враг 13 раз атаковал объекты Группы "Нафтогаз" в разных регионах страны.
А с начала 2026 года враг более 250 раз атаковал объекты "Нафтогаза".
А в конце августа Россия атаковала Херсонскую ТЭЦ. Атака была осуществлена УАБами.
На следующий день враг снова нанес удар по ТЭЦ. В результате российского удара было полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование.