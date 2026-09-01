Що відомо про російську атаку

Наразі триває розбір завалів, про що повідомили у Нафтогазі у вівторок, 1 вересня.

Частину основного та допоміжного обладнання пошкоджено. А після розбору завалів буде проведена повна оцінка стану ТЕЦ та наслідків атаки.

Координуємо дії з усіма відповідальними службами та місцевою владою,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни посилили удари по "Нафтогазу". Компанія повідомила 17 серпня, що за останній тиждень ворог 13 разів атакував об’єкти Групи Нафтогаз у різних регіонах країни.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

А з початку 2026 року ворог понад 250 разів атакував об’єкти Нафтогазу.

А наприкінці серпня Росія атакувала Херсонську ТЕЦ. Атака була здійснена КАБом.

Наступного дня ворог знову задав удару по ТЕЦ. Внаслідок російського удару було повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання.