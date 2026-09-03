Враг атаковал Киевскую область: пострадал завод по производству популярных напитков, – СМИ

В четверг, 3 сентября, Россия совершила атаку на Киевскую область. По имеющимся данным, пострадал завод по производству напитков.

Что известно о российском ударе по Киевской области

Официального подтверждения пока нет, о чем пишет ЕП.

Речь идет о заводе "Кока-Кола Бевериджиз Украина", расположенном в Броварском районе Киевской области – в поселке Великая Димерка,

– поясняется в тексте.

По данным СМИ, дрон попал в склады готовой продукции. По предварительной информации, жертв в результате удара нет.

Местные телеграм-каналы пишут, что речь идет об одном из крупнейших заводов Coca-Cola в Европе. В частности, завод производил также напитки Fanta, Sprite, Schweppes, соки Rich и другие.

Напомним, что враг сейчас постоянно атакует украинские компании. В частности, в результате обстрела Киевской области 3 сентября значительных разрушений мог подвергнуться один из крупнейших специализированных фармацевтических складов Украины, который принадлежит компании "Биокон".

А после уничтожения Эпицентра в Запорожье приостановил работу ТРК City Mall. Он не будет работать как минимум в сентябре.