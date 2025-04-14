Минимум с 1980 года: поставки газа из России в Европу рекордно упали

Из отчета аналитического центра Bruegel известно, что США опередили Россию и стали вторым по величине поставщиком газа в Европу в первом квартале 2025 года. Зато поставки газа из России пошли вниз.

Сколько Россия и США поставляют газа в Европу

В начале 2024 года Россия стала вторым по величине поставщиком газа в Европу, но в начале 2025 года все изменилось, передает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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Основным источником импорта газа в Евросоюз стали газопроводы из Норвегии в первом квартале 2025 года – 23,59 миллиарда кубометров.

На втором месте СПГ из США – 18,39 миллиарда кубометров.

В то же время на третьем месте – поставки из России в 10,01 миллиарда кубометров, что является минимальным объемом с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

С 4 квартала 2021 года до 2 квартала 2023 года поставки российского газа в Европу постоянно подали. За этот срок они сократились в 3,5 раза.

После того, как Украина прекратила транзитировать российский газ через свою территорию, для России единственным газопроводом, который соединяет ее с Европой, остался "Турецкий поток".

Но поставки по нему предназначены только для Венгрии и Словакии. В то же время российский СПГ продолжает поставляться в Европу морским путем.

Важно! Нынешний уровень поставок из России в 10 миллиардов кубометров за квартал – это минимум с 1980 года.