Минимум с 1980 года: поставки газа из России в Европу рекордно упали
- США стали вторым по величине поставщиком газа в Европу в первом квартале 2025 года, обогнав Россию.
- Поставки российского газа в Европу в первом квартале 2025 года в Европу в первом квартале 2025 года упали до 10,01 миллиарда кубометров, что является самым низким показателем с 1980 года.
Из отчета аналитического центра Bruegel известно, что США опередили Россию и стали вторым по величине поставщиком газа в Европу в первом квартале 2025 года. Зато поставки газа из России пошли вниз.
Сколько Россия и США поставляют газа в Европу
В начале 2024 года Россия стала вторым по величине поставщиком газа в Европу, но в начале 2025 года все изменилось, передает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.
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- Основным источником импорта газа в Евросоюз стали газопроводы из Норвегии в первом квартале 2025 года – 23,59 миллиарда кубометров.
- На втором месте СПГ из США – 18,39 миллиарда кубометров.
- В то же время на третьем месте – поставки из России в 10,01 миллиарда кубометров, что является минимальным объемом с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
С 4 квартала 2021 года до 2 квартала 2023 года поставки российского газа в Европу постоянно подали. За этот срок они сократились в 3,5 раза.
После того, как Украина прекратила транзитировать российский газ через свою территорию, для России единственным газопроводом, который соединяет ее с Европой, остался "Турецкий поток".
Но поставки по нему предназначены только для Венгрии и Словакии. В то же время российский СПГ продолжает поставляться в Европу морским путем.
Важно! Нынешний уровень поставок из России в 10 миллиардов кубометров за квартал – это минимум с 1980 года.