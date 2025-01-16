За десятки миллионов долларов: где Россия будет брать газ для Приднестровья

Россия, вероятно, потратит немалую сумму, чтобы обеспечить бесплатные поставки газа в Приднестровье. Топливо планируют закупать на европейских спотовых рынках через компанию Natural Gaz D.C..

Где Россия будет брать газ для Приднестровья

По предварительным расчетам, поставки объемом до 3 миллионов кубометров ежедневно с января по апрель обойдутся России примерно в 164 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание NewsMaker.

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Совладелец Natural Gaz Аркадий Викол сообщил молдавскому изданию NewsMaker, что компания заключила рамочный контракт с Тираспольтрансгазом на поставку 2-3 миллиона кубометров газа ежедневно.

Интересно! Газ будут закупать на европейских биржах, а не в России, что будет приносить Молдове около 3 миллионов леев (более 150 000 евро) налогов ежедневно.

Этот объем должен покрыть внутреннее потребление Приднестровья, но не позволит возобновить экспорт электроэнергии с Молдавской ГРЭС на правый берег Днестра.

Точные даты начала поставок пока не определены.

Украина против транзита российского топлива

15 января лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что получил от Москвы гарантии о возобновлении поставок бесплатного газа в регион. В то же время министр иностранных дел Украины отметил, что Киев считает неприемлемым транзит российского газа как с востока, так и с юга, через Трансбалканский газопровод.

В случае закупки газа на европейском рынке согласие Украины не потребуется, поскольку она является членом Европейского энергетического сообщества, что упрощает такие операции.

Обратите внимание! Молдовагаз, со своей стороны, отрицает наличие какой-либо информации о возобновлении поставок от Газпрома.