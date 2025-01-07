Путин готовит обход: что ждет российский газ после закрытия украинского маршрута

Россия понесла определенные потери после того, как Украина перекрыла газопровод для российских поставок. Однако, Москва уже обеспечила альтернативные маршруты транспортировки, защищающие ее от серьезных экономических последствий.

Как Россия будет осуществлять экспорт газа

Россия планирует наращивать экспорт сжиженного природного газа, параллельно переориентируя поставки трубопроводного газа к новым покупателям, в частности в Китай, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Мы продолжим увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ, даже если санкции направлены на то, чтобы остановить этот рост,

– заявил Путин во время своей ежегодной пресс-конференции 19 декабря.

Он выразил уверенность, что российский газовый гигант ПАО "Газпром" сможет адаптироваться к прекращению трубопроводной транспортировки через Украину.

Несмотря на призывы к запрету таких поставок, Европа продолжает покупать рекордные объемы сжиженного природного газа из России, преимущественно с завода "Ямал СПГ", которым руководит ПАО "Новатэк". Эти объемы уже превысили те, что Россия экспортировала через украинскую ГТС до 1 января, когда Украина прекратила транзит через свою территорию.

До начала полномасштабной войны в Украине Россия продавала Европе около 155 миллиардов кубометров трубопроводного газа ежегодно. В 2024 году экспорт газа в регион составил около 30 миллиардов кубометров, при этом большая часть этого объема шло через Украину.

Как еще Россия может увеличить поставки газа "Газпром" может увеличить поставки через "Турецкий поток" – газопровод, соединяющий Россию и Турцию по дну Черного моря и обслуживающий некоторых европейских клиентов. По прогнозам Вакуленко, в 2025 году компания может экспортировать до 25 миллиардов кубометров газа в Турцию и 15 миллиардов кубометров в Европу через этот маршрут.

Будет ли это иметь влияние на экономику Украины

Поскольку большая часть российского трубопроводного газа уже не поступает в Европу, прекращение работы украинского газопровода не окажет существенного влияния на экономику, отмечает Татьяна Орлова, экономист Oxford Economics.

Европа все равно будет нуждаться в газе, поскольку все ее усилия отвыкнуть от российского газа не увенчались успехом. Вероятно, в конечном итоге она будет покупать больше российского СПГ, чтобы компенсировать падение импорта природного газа из России,

– сказала Орлова

По данным Bloomberg, в 2024 году "Газпром" экспортировал через Украину газ на сумму около 6 миллиардов долларов. Однако большинство экономистов и аналитиков считают, что потеря этих продаж существенно не повлияет на экономику. По разным оценкам, Россия потеряет от 0,2% до 0,3% своего валового внутреннего продукта.

Эти цифры слишком малы, чтобы сделать вмятину в военной машине Путина,

– отметил на прошлой неделе Дэвид Оксли, экономист Capital Economics.

В то же время Украина может потерять около 0,5% своего ВВП из-за прекращения поступлений от платы за транзит газа, по его словам. Словакия, которая в значительной степени зависит от российского газа и получает доход от транзита, потеряет примерно 0,3% ВВП, согласно его оценкам.