США и Россия тайно обсуждают энергетические соглашения
- США и Россия тайно обсуждают энергетические соглашения, включая возвращение Exxon Mobil в проект "Сахалин-1" и приобретение Россией американского оборудования для проектов по сжиженному природному газу.
- Эти соглашения рассматриваются как потенциальные стимулы для поощрения Кремля к миру в Украине и ослабления санкций США против России.
Во время последних мирных переговоров чиновники России и США кулуарно обсуждали будущие энергетические соглашения. Одно из них – возвращение американской Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1".
Какие энергетические проекты возможны между США и Россией?
По данным пяти источников, в этом месяце чиновники США и России обсудили несколько энергетических соглашений в кулуарах переговоров, направленных на достижение мира в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Они утверждают, что эти соглашения были предложены как стимулы для поощрения Кремля к миру в Украине и для ослабления Вашингтоном санкций против России.
В частности, чиновники обсудили возможность возвращения Exxon Mobil к российскому нефтегазовому проекту "Сахалин-1". Также подняли вопрос о приобретения Россией американского оборудования для своих проектов по сжиженному природному газу, таких как Arctic LNG 2, который находится под санкциями Запада.
Другая идея заключалась в том, чтобы США покупали у России атомные ледоколы. По словам трех источников, переговоры состоялись во время визита посла США Стива Уиткоффа в Москву. Эти соглашения также кратко обсуждались на саммите на Аляске 15 августа, сообщил один источник.
Вместе с тем Трамп пригрозил новыми санкциями против России, если мирные переговоры не дадут результата.
На каком этапе введения санкций от Трампа?
- 25 августа Трамп в очередной раз дал Путину две недели для завершения войны против Украины и выдвинул новый ультиматум. Он заявил, что хочет, чтобы Владимир Зеленский и Владимир Путин встретились. В случае отсутствия прогресса президент США в очередной раз пообещал "серьезные последствия".
- В общем Путину удалось прорвать изоляцию, получив на Аляске прием, равный Трампу, что позволило отсрочить санкции во второй раз. В частности, экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что глава Кремля вернулся победителем с Аляски, а для президента США эта встреча завершилась "ничем".
- СМИ предполагали, что в случае отказа России от прекращения огня, США будут рассматривать введение новых санкций против двух ее нефтяных гигантов и партнеров, которые покупают российскую нефть, например Индии.