США та Росія таємно обговорюють енергетичні угоди
- США та Росія таємно обговорюють енергетичні угоди, включаючи повернення Exxon Mobil до проєкту "Сахалін-1" і придбання Росією американського обладнання для проєктів зі зрідженого природного газу.
- Ці угоди розглядаються як потенційні стимули для заохочення Кремля до миру в Україні та послаблення санкцій США проти Росії.
Під час останніх мирних переговорів урядовці Росії та США кулуарно обговорювали майбутні енергетичні угоди. Одна з них – повернення американської Exxon Mobil до російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1".
Які енергетичні проєкти можливі між США та Росією?
За даними п’яти джерел, цього місяця урядовці США та Росії обговорили кілька енергетичних угод у кулуарах переговорів, спрямованих на досягнення миру в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Вони стверджують, що ці угоди були запропоновані як стимули для заохочення Кремля до миру в Україні та для послаблення Вашингтоном санкцій проти Росії.
Зокрема, посадовці обговорили можливість повернення Exxon Mobil до російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1". Також порушили питання щодо придбання Росією американського обладнання для своїх проєктів зі зрідженого природного газу, таких як Arctic LNG 2, який перебуває під санкціями заходу.
Інша ідея полягала в тому, щоб США купували у Росії атомні криголами. За словами трьох джерел, переговори відбулися під час візиту посла США Стіва Віткоффа до Москви. Ці угоди також коротко обговорювалися на саміті на Алясці 15 серпня, повідомило одне джерело.
Разом з тим Трамп пригрозив новими санкціями проти Росії, якщо мирні переговори не дадуть результату.
На якому етапі запровадження санкцій від Трампа?
- 25 серпня Трамп вкотре дав Путіну два тижні для завершення війни проти України та висунув новий ультиматум. Він заявив, що хоче, аби Володимир Зеленський і Володимир Путін зустрілися. У разі відсутності прогресу президент США вкотре пообіцяв "серйозні наслідки".
- Загалом Путіну вдалося прорвати ізоляцію, отримавши на Алясці прийом, рівний Трампу, що дозволило відтермінувати санкції вдруге. Зокрема, ексрадник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що очільник Кремля повернувся переможцем з Аляски, а для президента США ця зустріч завершилась "нічим".
- ЗМІ припускали, що у разі відмови Росії від припинення вогню, США розглядатимуть запровадження нових санкцій проти двох її нафтових гігантів та партнерів, які купують російську нафту, наприклад Індії.