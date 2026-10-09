Россия уничтожила цех бренда Mangelo в Харькове: что будет с заказами и деньгами

Очередной террористический акт врага нанес сокрушительный удар по украинскому бизнесу, забрав самое ценное – человеческие жизни. Известный отечественный производитель одежды оказался на грани выживания, но уже готовит план спасения для своих покупателей и партнеров.

Россияне уничтожили очередной цех производителя одежды

Несколько дней назад российская ракета прямым попаданием уничтожила производственный цех харьковского бренда женской верхней одежды Mangelo. В результате этой жестокой атаки погибли сотрудники команды, а многие специалисты швейного производства в настоящее время находятся в больницах с тяжелыми ранениями, о чем сообщает пресс-служба компании Mangelo в инстаграме.

Руководство бренда отмечает, что пока невозможно даже подсчитать точные убытки.

Мы потеряли почти все, что было на производстве. И пока даже не можем точно сказать, сколько товара уничтожено, что удалось сохранить и в каком состоянии остался наш цех,

– говорится в официальном заявлении Mangelo.

Как вернуть деньги за отмененные заказы

Из-за потери связи и уничтожения всей рабочей информации компания временно не могла отвечать на сообщения клиентов и оптовых партнеров. Однако бренд уверяет, что ни один покупатель не останется без внимания. Все вопросы, касающиеся оплаты, возвратов и текущих заказов, будут обязательно решены в ближайшее время.

Обратите внимание! Те заказы, которые физически возможно выполнить, будут отправлены адресатам. За все остальные отмененные покупки Mangelo гарантированно вернет средства в полном объеме. "Сегодня есть вещи, гораздо более важные, чем заказы, продажи и работа, – это человеческие жизни", – подчеркивают в компании, прося клиентов дать им немного времени на восстановление процессов и оказание помощи раненым коллегам.

Какие подобные атаки предшествовали этому удару

В последнее время враг систематически терроризирует гражданскую и коммерческую инфраструктуру Харькова. Напомним, ранее мы писали, что в начале октября Россия цинично провела атаку на жилой район города КАБами, в результате чего были разрушены частные дома, погиб человек и многие получили ранения. Также в конце сентября оккупанты нанесли удар боевым дроном по одному из местных торговых центров, что в очередной раз подтверждает целенаправленное уничтожение врагом экономики и мирной жизни региона.

Несмотря на колоссальные потери и боль, основатели Mangelo официально заявили, что это не конец их истории. Бренд планирует встать на ноги, восстановить производство и продолжить свое дело в память о погибших коллегах.