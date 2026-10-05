Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает 24 Канал.

Что известно о последствиях атаки?

Как отметил Терехов, в результате атаки горят складские помещения. Также известно о поврежденных жилых домах. На месте работают спасатели. Под завалами могут находиться люди.

Сейчас сообщают о трех погибших людях. Также по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Кроме этого, россияне атаковали ударным дроном заправку в Киевском районе города.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 октября Россия цинично атаковала жилой сектор в Харькове. Тогда вражеские КАБы также попали в частные дома Слободского и Немышлянского районов, в результате чего один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Также в конце сентября оккупанты ударили по дому в Харькове. Тогда количество пострадавших превысило 40 человек, среди которых было одиннадцать детей.