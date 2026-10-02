О подробностях рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Последствия удара по Харькову

Попадания российских УАБ произошли в Слободском и Немишлянском районах в жилые кварталы.

Один из них попал в жилой дом. Там есть пострадавшие.

Также в одном из мест попадания полностью разрушен жилой дом, под завалами которого может находиться человек. Еще два человека пострадали.

В целом, по предварительной информации, в Немишлянском районе один человек погиб. Много пострадавших в Слободском районе.

Их число по состоянию на 15:54 возросло до 9. Среди них есть дети.

Напомним, что 2 октября Россия также провела атаку на Ровенскую область. Ночью повреждения получило гражданское предприятие. Из-за возгорания помещений спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов; по предварительным данным, люди не пострадали.

А в Лубенском районе Полтавской области российский беспилотникпопал в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки без электроснабжения временно остались около 6 тысяч потребителей.