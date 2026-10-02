О подробностях рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Последствия удара по Харькову
Попадания российских УАБ произошли в Слободском и Немишлянском районах в жилые кварталы.
Один из них попал в жилой дом. Там есть пострадавшие.
Также в одном из мест попадания полностью разрушен жилой дом, под завалами которого может находиться человек. Еще два человека пострадали.
В целом, по предварительной информации, в Немишлянском районе один человек погиб. Много пострадавших в Слободском районе.
Их число по состоянию на 15:54 возросло до 9. Среди них есть дети.
Напомним, что 2 октября Россия также провела атаку на Ровенскую область. Ночью повреждения получило гражданское предприятие. Из-за возгорания помещений спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов; по предварительным данным, люди не пострадали.
А в Лубенском районе Полтавской области российский беспилотникпопал в объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки без электроснабжения временно остались около 6 тысяч потребителей.