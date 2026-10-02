Как сообщил председатель Ровенской ОГА Александр Коваль в Telegram, в результате обстрела на объекте вспыхнул пожар в помещениях.

Каковы подробности?

Из-за угрозы распространения огня экстренные службы приняли решение о срочной эвакуации жителей близлежащих жилых домов.

По предварительной информации, в результате вражеского удара люди не пострадали. На месте происшествия продолжают работать спасательные и профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Где еще в последние дни фиксировали последствия вражеских атак?

В ночь, как и почти постоянно в последнее время, враг терроризировал Киев и область. Местные периодически слышат звуки взрывов. Согласно последней информации, ночью последствия фиксировали в Голосеевском районе – там повреждено нежилое здание и несколько автомобилей.

Также под ударом оказался Дарницкий район – в результате атаки на многоэтажку погиб человек, еще двое пострадали. Известно и об обстрелах Южного моста.

Вечером 1 октября в течение часа русские войска нанесли по Харькову серию ударов беспилотниками. В Основянском районе дрон попал в землю на открытой территории. Из-за взрыва повредилось остекление административного здания. В Киевском районе зафиксировали попадание в фасад магазина.

Утром 2 октября на Днепропетровщине в результате вражеских атак пострадал мужчина. В течение утра российские войска почти 20 раз били беспилотниками по трем районам области.

На Никопольщине под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Повреждения получили магазин, объекты инфраструктуры, многоэтажки и автосервис.