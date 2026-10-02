ПВО ведет огонь по вражеским целям. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева ночью 2 октября?

Воздушную тревогу в Киеве объявляли 2 октября ночью несколько раз – все из-за угрозы применения врагом реактивных беспилотников, о чем предупреждали Воздушные силы. Мониторинговые сообщества в основном отмечали пролеты единичных дронов.

Во время одной из атак после 3 часов утра местные жители услышали взрывы. Также продолжалась работа сил Противовоздушной обороны.

О последствиях обстрела врага подробной информации на момент публикации власти еще не предоставляли.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что этой ночью враг не прибегал к массированной атаке. Но весь день 1 октября терроризировал Киев реактивными дронами, в результате чего пострадала школа в Соломенском районе и другие гражданские объекты.