Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич в Telegram.

Что известно о последствиях?

Попадание произошло по объекту энергетики в Лубенском районе. На месте удара сразу же приступили к работе все необходимые аварийные и ремонтные службы.

Энергетики незамедлительно приступили к устранению повреждений и резервному переподключению сетей, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах граждан.

По предварительным данным специалистов, в результате вражеской атаки среди гражданского населения и работников предприятия раненых или погибших нет.

Ранее мы также писали, что в результате российской атаки в ночь на 2 октября в Ровенской области повреждено гражданское предприятие. Из-за пожара в его помещениях спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов. Предварительно обошлось без пострадавших.

К тому же под ударом в последнее время почти постоянно находятся Киев и область. В частности, в столице ночью 2 октября фиксировались последствия в Голосеевском районе. Известно и о том, что в Дарницком районе из-за атаки погиб один человек, есть и пострадавшие.

Также под ударом оказался Южный мост. Переправа повреждена, из-за чего там остановили движение. Это, со своей стороны, повлекло за собой существенное усложнение ситуации на дорогах столицы.