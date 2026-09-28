Известно о более чем 20 пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Каковы последствия российской атаки?

Россияне в ночь на 28 сентября провели атаку на Харьков, предположительно, с помощью УАБ или "Бандеролей". Последствия разрушений фиксировались в Киевском и Харьковском районах.

Вражеский удар пришелся на 2-й этаж многоквартирного жилого дома. Зафиксированы разрушения 2-го и 3-го этажей.

Экстренные службы работают на местах атаки. Продолжается ликвидация последствий.

По состоянию на 6:37 число пострадавших в результате атаки возросло до 22 человек. Среди них 8 детей.

12-летний и 8-летний мальчики госпитализированы. 3-летняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девушка и 10-летний мальчик получили медицинскую помощь на месте.

Последствия российского террора / Фото Харьковской ОГА

Напомним, что Россия также совершила атаку на Киев утром 28 сентября. В Шевченковском районе враг поразил офисный центр.