Около половины шестого утра воздушная тревога распространилась по Киевщине, впоследствии она раздалась и в столице.
Какие последствия атаки на Киев и область?
В 06:33 КОВА предупредила о работе ПВО в регионе.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги,
– призывали в администрации.
Приблизительно в это же время взрывы прогремели в Киеве. По данным Воздушных сил, враг атаковал сразу несколько районов столицы реактивными дронами.
В частности, военные предупреждали об опасности для Оболони, Печерска, Шулявки и Лукьяновки.
Вскоре мэр Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе дрон попал в офисное здание. Экстренные службы направляются на место происшествия.
Заметим, что и ночью террор Киева не прекращался. Власти сообщали, что в Оболонском районе повреждена АЗС в результате попадания БПЛА.
Постоянные удары врага испытывает и область. Так, поздно вечером 27 сентября россияне попали по рынку "Столичный" в Софиевской Борщаговке.
В результате атаки погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Также в Бориспольском районе, в Счастливом, поврежден легковой автомобиль. В Белоцерковском районе повреждены зернохранилище и многоэтажка.