Близько о пів на шосту ранку повітряна тривога поширилася Київщиною, згодом вона залунала і в столиці.
Які наслідки атаки на Київ і область?
О 06:33 КОВА попередила про роботу ППО в регіоні.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги,
– закликали в адміністрації.
Приблизно в цей же час вибухи прогриміли у Києві. За даними Повітряних сил, ворог атакує одразу кілька районів столиці реактивними дронами. Зокрема, військові попереджали про небезпеку для Оболоні, Печерська, Шулявки та Лук'янівки.
Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі дрон влучив в офісну будівлю. Екстрені служби прямують на місце події.