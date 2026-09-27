Про це повідомляє виконувач обовʼязків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.

Що відомо про атаку?

У Софіївській Борщагівці під Києвом під час російської повітряної атаки зафіксували влучання на території ринку "Столичний". На місце вже прямують відповідні служби, обставини події уточнюють.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки на території ринку відомо про 2 загиблих, близько 10 людей отримали поранення.

Наслідки атаки по ринку / Київська прокуратура

Місцева влада закликала мешканців не залишати укриття, оскільки повітряна тривога триває. Людей також просять не публікувати фото та відео з місця влучання.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, загрозу від ракет чи ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, Росія під час чергової масованої атаки 27 вересня пошкодила цивільні об'єкти в Києві та інших регіонах України. Лише у столиці реактивні дрони влучили у два дитячі садочки, дві школи, житловий будинок, СТО, складські приміщення та об'єкти зв'язку. Внаслідок атаки є загиблі та десятки постраждалих.

Зеленський також повідомив, що відучора Росія застосувала 277 ударних дронів різних типів, із яких 155 були реактивними. Пошкодження зафіксували й в інших регіонах: на Дніпровщині постраждала спортивна школа, а на Сумщині – будівля обласного будинку дитини.

Серед пошкоджених об'єктів у Києві також опинився будинок, який використовується як резиденція посла Саудівської Аравії. Президент наголосив, що така атака не узгоджується із заявами Москви про нібито готовність до деескалації, та закликав партнерів посилити тиск на Росію.