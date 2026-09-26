Зокрема, під ударом ворога опинилася столиця. Протягом 26 вересня, внаслідок атак у Києві постраждали 7 людей.
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Віталій Кличко розповів про наслідки ворожої атаки на Київ. У Солом'янському районі БпЛА впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджений 5-поверховий будинок, у ньому вибиті вікна, пошкоджений фасад. У Шевченківському районі, попередньо, влучання БпЛА в незаселений житловий будинок. Реактивний БпЛА повз Вишгород на Київ (Оболонь). Реактивний БпЛА над Києвом! Перебувайте в укриттях! Новий реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища у напрямку Вишгорода/Києва. Київщина: реактивний БпЛА в напрямку Борисполя з півдня Полтавщина: реактивний БпЛА курсом на Лубни/Пирятин. Житомирщина: реактивний БпЛА курсом на Звягель.
Віталій Кличко розповів про наслідки ворожої атаки на Київ.
У Солом'янському районі БпЛА впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджений 5-поверховий будинок, у ньому вибиті вікна, пошкоджений фасад.
У Шевченківському районі, попередньо, влучання БпЛА в незаселений житловий будинок.
Реактивний БпЛА повз Вишгород на Київ (Оболонь).
Реактивний БпЛА над Києвом! Перебувайте в укриттях!
Новий реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища у напрямку Вишгорода/Києва.
Київщина: реактивний БпЛА в напрямку Борисполя з півдня
Полтавщина: реактивний БпЛА курсом на Лубни/Пирятин.
Житомирщина: реактивний БпЛА курсом на Звягель.