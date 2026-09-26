Зокрема, під ударом ворога опинилася столиця. Протягом 26 вересня, внаслідок атак у Києві постраждали 7 людей.

Де пролітають російські дрони?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

22:10, 26 вересня

Віталій Кличко розповів про наслідки ворожої атаки на Київ.

У Солом'янському районі БпЛА впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджений 5-поверховий будинок, у ньому вибиті вікна, пошкоджений фасад.

У Шевченківському районі, попередньо, влучання БпЛА в незаселений житловий будинок.

21:46, 26 вересня

Реактивний БпЛА повз Вишгород на Київ (Оболонь).

21:34, 26 вересня

Реактивний БпЛА над Києвом! Перебувайте в укриттях!

21:29, 26 вересня

Новий реактивний БпЛА вздовж Київського водосховища у напрямку Вишгорода/Києва.

21:22, 26 вересня

Київщина: реактивний БпЛА в напрямку Борисполя з півдня

21:08, 26 вересня

Полтавщина: реактивний БпЛА курсом на Лубни/Пирятин.

21:02, 26 вересня

Житомирщина: реактивний БпЛА курсом на Звягель.