В частности, под ударом врага оказалась столица. В течение 26 сентября в результате атак в Киеве пострадали 7 человек.

Где пролетают российские дроны?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

22:31, 26 сентября

Кличко сообщил, что пожар в незаселенном жилом доме в Шевченковском районе локализован. Экстренные службы продолжают работать на месте.

22:10, 26 сентября

Виталий Кличко рассказал о последствиях вражеской атаки на Киев.

В Соломенском районе БПЛА упал на открытой территории. Взрывной волной поврежден 5-этажный дом, в нем выбиты окна, поврежден фасад.

В Шевченковском районе, по предварительным данным, БПЛА попал в незаселенный жилой дом.

21:46, 26 сентября

21:34, 26 сентября

Реактивный БПЛА над Киевом! Укрывайтесь!

21:29, 26 сентября

Новый реактивный БПЛА вдоль Киевского водохранилища в направлении Вышгорода/Киева.

21:22, 26 сентября

Киевская область: реактивный БПЛА в направлении Борисполя с юга

21:08, 26 сентября

Полтавская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Лубны/Пирятина.

21:02, 26 сентября

Житомирская область: реактивный БПЛА направляется на Звягель.