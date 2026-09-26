24 Канал рассказывает , какие телеканалы столкнулись с перебоями в работе.
Какие телеканалы не работают из-за российского удара?
Телеканал "Мы-Украина+" сообщил , что его сигнал в настоящее время отсутствует.
Канал отметил, что находится на связи с техническими партнерами и работает над возобновлением вещания. О возобновлении сигнала телеканал обещает сообщить дополнительно.
Из-за российских ударов по дата-центрам в Киеве временно не выходит в эфир и "Армия TV". Команда телеканала работает над восстановлением вещания.
В то же время контент "Армия TV" остается доступным на YouTube и в социальных сетях.
Проблемы возникли и у "Суспильне". На его сайте временно не работает часть видеоплееров.
Обратите внимание! В Cosmonova подтвердили повреждение помещения и предупредили о возможных перебоях в работе сервисов.
В то же время благодаря географическому резервированию удалось сохранить данные клиентов.
Сервисы продолжают работать на резервных площадках, а инженеры и технические специалисты оценивают масштаб повреждений.
Также из-за последствий российской атаки на инфраструктуру столицы временно отсутствует телевизионный сигнал "Новости.LIVE". При этом сайт novyny.live, Telegram, YouTube и другие цифровые платформы медиа остаются доступными.
В "Новости.LIVE" подчеркнули, что приостановка телевизионного сигнала носит временный характер. Там ожидают возобновления вещания в ближайшее время.