Об этом сообщили на странице "Cosmonova: data centers & telecom & software developer" в Facebook.
Что известно о прилёте
В результате российской атаки была повреждена опорная сеть COSMONOVA|NET.
Из-за этого часть клиентов в настоящее время может испытывать перебои в работе Интернета.
Как пишут киевские телеграм-каналы, проблемы наблюдаются у провайдера "Коло.ТБ". Также приостановил вещание телеканал "Новости LIVE".
Предыдущий прилёт по дата-центру произошел 25 сентября. В результате обстрела пострадало здание. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.
К слову, аналитики ISW отмечают, что российские удары по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре могут вызвать временные перебои в работе интернета, но вряд ли приведут к его полному отключению.
Все потому, что Украина имеет разветвленную сеть и большое количество провайдеров, что делает полное прекращение доступа к сети маловероятным.