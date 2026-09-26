Хотя последние атаки не являются чем-то новым в контексте полномасштабного вторжения, они выглядят как "целенаправленная эскалация". Об этом отметили в ISW.

Грозит ли Украине полный интернет-блэкаут

Удары, нанесенные Россией после 23 сентября, привели к масштабным перебоям с интернетом в Киеве. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что эти атаки затруднили доступ украинцев к мобильным оповещениям о воздушной тревоге.

Сообщается, что российские удары по центрам обработки данных не повлияли на украинских военных, несмотря на заявления министерства обороны России о том, что такие атаки направлены на ослабление боевых возможностей ВСУ.

В частности, российское оборонное ведомство утверждало, что удары по дата-центрам 11 сентября были направлены на нарушение сетевой связи украинских военных. В то же время украинские власти не зафиксировали признаков того, что российские удары повредили системы связи военных или государственных учреждений; об этом сообщил народный депутат Украины Александр Федиенко, возглавляющий подкомитет Верховной Рады по вопросам кибербезопасности, правительственной связи и защиты криптографической информации.

Российские удары по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре могут вызвать временные перебои в работе интернета, но вряд ли приведут к его полному отключению,

– заключают аналитики.

По словам представителей интернет-провайдеров, Украина имеет разветвленную сеть и большое количество провайдеров, что делает полное прекращение доступа к сети маловероятным.

Советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов также заявил, что Украине вряд ли грозит полный интернет-блэкаут, поскольку страна, опять же, обладает одной из самых разветвленных систем интернет-каналов.

Впрочем, российские удары могут привести к росту стоимости услуг, поскольку провайдерам придется финансировать ремонт поврежденной инфраструктуры.

Напомним, что 25 сентября президент Зеленский заявил, что в Украине усилят защиту дата-центров и другой критически важной инфраструктуры связи.