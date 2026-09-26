Про це повідомили на сторінці "Cosmonova: data centers & telecom & software developer" у Facebook.
Що відомо про приліт
У результаті російської атаки було пошкоджено опорну мережу COSMONOVA|NET.
Через це частина клієнтів наразі може відчувати перебої в роботі Інтернет.
Як пишуть київські телеграм-канали, проблеми спостерігаються у провайдера "Коло.ТБ". Також тимчасово припинив ефір телеканал "Новини LIVE".
Попередній приліт по дата-центрі стався 25 вересня. Унаслідок обстрілу постраждало приміщення. На щастя, ніхто з працівників не постраждав.
До слова, аналітики ISW зазначають, що російські удари по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі можуть спричинити тимчасові перебої в роботі інтернету, але навряд чи призведуть до його повного відключення.
Усе через те, що Україна має розгалужену мережу та велику кількість провайдерів, що робить повне припинення доступу до мережі малоймовірним.