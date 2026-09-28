Відомо про понад 20 постраждалих. Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Які наслідки російської атаки?

Росіяни в ніч на 28 вересня атакували Харків, попередньо, КАБами чи "Бандеролями". Наслідки руйнувань фіксували у Київському та Харківському районах.

Ворожий удар прийшовся у 2 поверх багатоквартирного житлового будинку. Зафіксовані руйнування 2 та 3 поверхів.

Екстрені служби працюють на місцях атаки. Триває ліквідація наслідків.

Станом на 6:37 кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 22 осіб. Серед них 8 дітей.

12-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані. 3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці.

Наслідки російського терору / Фото Харківської ОВА

Нагадаємо, що Росія також атакувала Київ вранці 28 вересня. У Шевченківському районі ворог влучив у офісний центр.