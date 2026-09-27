Враг поразил склад транспортной компании ZAMMLER
Утром наблюдатели сообщили, что Россия в очередной раз атаковала склад компании ZAMMLER в Броварском районе. В сети появились кадры масштабного пожара на месте прильота.
Позже в компании подтвердили удар одного из своих складов.
Что известно о попадании по складу ZAMMLER?
Там рассказали, что 27 сентября враг поразил один из складов, где ZAMMLER работала много лет.
К счастью, российская атака обошлась без жертв.
В ZAMMLER попросили соблюдать информационное молчание: не публиковать фото, видео, не указывать местоположение и последствия попадания.
"Раскрытие подробностей помогает врагу", – пояснили в компании.
Напомним, ZAMMLER GROUP – это украинская группа логистических компаний, работающая на рынке с 2007 года.
Компания занимается не только перевозками, но и предоставляет клиентам полный комплекс логистических услуг.
ZAMMLER позиционирует себя как 3PL-оператор. Проще говоря, компания может полностью взять на себя логистику бизнеса: перевозку товаров, их хранение, таможенное оформление, фулфилмент и другие операции.
По данным самой компании, ZAMMLER работает в четырех странах – Украине, Польше, Китае и Казахстане.
Группа имеет 17 офисов, около 2500 сотрудников, 8 складских комплексов в Украине и примерно 170 собственных автомобилей.
Основные направления деятельности – автомобильные, морские и авиаперевозки, складская и контрактная логистика, таможенно-брокерские услуги, фулфилмент и сопровождение экспортно-импортных операций.
Среди клиентов и сфер, с которыми работает компания, – e-commerce, ритейл, FMCG, фармацевтика, электроника, телеком и промышленность.
Ранее сообщалось, что Россия уничтожила склад крупнейшего производителя мороженого в Украине.