5 сентября российский беспилотник разрушил холодильный склад компании "Рудь" в Житомире. Об этом NV Бизнес сообщила начальница юридического отдела предприятия Ольга Блажкевич.

Что известно о разрушении склада "Рудь" в Житомире?

По словам Блажкевич, около 16:05 дрон поразил здание склада на юго-восточной окраине города. Вместе с ним были уничтожены административные и бытовые помещения.

Площадь разрушенного здания составляет 4350 квадратных метров.

Внутри хранилась готовая продукция, а также погрузочная техника и другое имущество компании. По факту атаки правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В настоящее время "Рудь" оценивает ущерб, нанесенный предприятию.

"Рудь" называют крупнейшим производителем мороженого в Украине.

Компания занимает около 30% украинского рынка мороженого и работает с 1998 года.

Предприятие имеет производственный комплекс в Житомире и ежегодно перерабатывает более 35 тысяч тонн молока.

Продукция компании продается более чем в 75 тысячах торговых точках в Украине.

"Рудь" также является крупнейшим украинским экспортером мороженого. Ее продукция поставляется в более чем 36 стран, в частности продается в сетях Lidl, Kaufland, REWE, Billa, Aldi, Tesco, Auchan, Carrefour и Metro.

Помимо мороженого, компания производит замороженные овощи и ягоды, тесто, хлебобулочные изделия, молочную продукцию и полуфабрикаты.

Ранее стало известно, что российская атака повредила склад компании Suziria Group в Киевской области. Площадь объекта составляет более 8 тысяч квадратных метров. В компании сообщили, что во время обстрела работники находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.