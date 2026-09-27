Позже в компании подтвердили удар одного из своих складов.

Что известно о попадании по складу ZAMMLER?

Там рассказали, что 27 сентября враг поразил один из складов, где ZAMMLER работала много лет.

К счастью, российская атака обошлась без жертв.

В ZAMMLER попросили соблюдать информационное молчание: не публиковать фото, видео, не указывать местоположение и последствия попадания.

"Раскрытие подробностей помогает врагу", – пояснили в компании.

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Напомним, ZAMMLER GROUP – это украинская группа логистических компаний, работающая на рынке с 2007 года.

Компания занимается не только перевозками, но и предоставляет клиентам полный комплекс логистических услуг.

ZAMMLER позиционирует себя как 3PL-оператор. Проще говоря, компания может полностью взять на себя логистику бизнеса: перевозку товаров, их хранение, таможенное оформление, фулфилмент и другие операции.

По данным самой компании, ZAMMLER работает в четырех странах – Украине, Польше, Китае и Казахстане.

Группа имеет 17 офисов, около 2500 сотрудников, 8 складских комплексов в Украине и примерно 170 собственных автомобилей.

Основные направления деятельности – автомобильные, морские и авиаперевозки, складская и контрактная логистика, таможенно-брокерские услуги, фулфилмент и сопровождение экспортно-импортных операций.

Среди клиентов и сфер, с которыми работает компания, – e-commerce, ритейл, FMCG, фармацевтика, электроника, телеком и промышленность.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожила склад крупнейшего производителя мороженого в Украине.