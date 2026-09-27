Згодом у компанії підтвердили удар по одному зі своїх складів.

Що відомо про влучання по складу ZAMMLER?

Там розповіли, що 27 вересня ворог поцілив в один зі складів, де ZAMMLER працювала багато років.

На щастя, російська атака минулася без жертв.

У ZAMMLER попросили дотримуватися інформаційної тиші: не публікувати фото, відео, не вказувати локації, наслідки влучання.

"Розголошення деталей допомагає ворогу", – пояснили в компанії.

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Нагадаємо, ZAMMLER GROUP – це українська група логістичних компаній, яка працює на ринку з 2007 року.

Компанія займається не лише перевезеннями, а надає клієнтам повний комплекс логістичних послуг.

ZAMMLER позиціонує себе як 3PL-оператора. Простіше кажучи, компанія може повністю взяти на себе логістику бізнесу: перевезення товарів, їх зберігання, митне оформлення, фулфілмент та інші операції.

За даними самої компанії, ZAMMLER працює у чотирьох країнах – Україні, Польщі, Китаї та Казахстані.

Група має 17 офісів, близько 2500 співробітників, 8 складських комплексів в Україні та приблизно 170 власних автомобілів.

Основні напрямки роботи – автомобільні, морські та авіаперевезення, складська й контрактна логістика, митно-брокерські послуги, фулфілмент та супровід експортно-імпортних операцій.

Серед клієнтів і сфер, з якими працює компанія, – e-commerce, ритейл, FMCG, фармацевтика, електроніка, телеком та промисловість.

Раніше повідомлялося, що Росія знищила склад найбільшого виробника морозива в Україні.