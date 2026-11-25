Энергетический террор со стороны врага продолжается. Очередная атака оккупантов вновь ставит под угрозу стабильность энергосистемы.

Что произошло с ТЭС ДТЭК

Российские оккупанты совершили очередную массированную атаку на одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК, о чем сообщает официальный канал ДТЭК.

В результате вражеского удара оборудование получило существенные повреждения. Станция была вынуждена полностью прекратить выработку электроэнергии.

Обратите внимание! Только за ноябрь это уже третья массированная атака на объекты именно этой компании.

Напомним, что враг не прекращает попыток погрузить украинские города в полную темноту и холод в преддверии зимы. С начала осени сложная ситуация наблюдалась в столице, а также в Одесской области. Сейчас проблемы с энергетикой зафиксированы в Днепре и Запорожье.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что ночью основной удар был нанесен по энергетике: подстанциям, генерирующим объектам, линиям электропередачи и газовой инфраструктуре. Известно о разрушениях в Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В частности, в воскресенье, 22 ноября, стало известно, что Трипольская ТЭС прекратила вырабатывать электроэнергию после российских атак. То есть на данный момент станция не генерирует ни электроэнергии, ни тепла. Сроки восстановления пока официально не озвучены.

Враг существенно увеличил интенсивность ударов по ТЭС еще с конца сентября. Что это означает? Теперь во время атак применяются баллистические ракеты и реактивные ударные дроны. Ими Россия наносит удары одновременно. И это представляет большую угрозу для генерации электроэнергии.