Зерновой план России дал сбой: новые маршруты экспорта не заменят Черное море

Россия отчаянно пытается спасти один из главных источников дохода, ища обходные пути для торговли зерном после ударов по ее портам. Однако альтернативные маршруты пока не способны заменить Черное море.

Почему замена не сработала

По данным консалтинговой компании Kpler, в пиковый сезон через альтернативные маршруты прошла лишь десятая часть от объемов, которые могут обработать основные черноморские порты России, пишет Bloomberg.

С июля по сентябрь пять ключевых портов увеличили перевалку зерна и масличных культур примерно до 1,3 миллиона тонн:

Усть-Луга и Высоцк на Балтийском море;

Астрахань и Махачкала на Каспийском море;

и Славянка на Дальнем Востоке.

Однако за тот же период основные черноморские порты России могли бы обработать около 12 миллионов тонн.

В сентябре отгрузки зерна через Усть-Лугу, Высоцк, Астрахань и другие отдаленные порты выросли в восемь раз, достигнув почти 800 тысяч тонн.

В то же время эксперты отмечают, что даже такой рост не означает, что Россия нашла полноценную замену Черному морю.

Суровая реальность заключается в том, что принципиально не существует экспортных маршрутов, которые могли бы заменить Черное море,

– сказал управляющий директор SovEcon Андрей Сызов.

По его словам, волшебного способа просто взять и удвоить экспорт не существует.

Почему логистика разрушает планы

Проблема для России заключается не только в мощностях портов. Зерно нужно доставить в них из южных регионов, где сосредоточено значительное производство.

Однако альтернативные маршруты значительно дороже.

По оценкам брокерской компании Ifchor Galbraiths, доставка в Египет через Балтику уже обходится на 30–35% дороже за тонну, чем по традиционному черноморскому маршруту.

Если посмотреть на географию продаж российского зерна, я думаю, что это просто не имеет смысла,

– пояснил Алексей Кузьмис из Thurlestone Shipping.

Он отметил, что Россия продает значительные объемы зерна в Северную Африку, в частности, в Тунис, Алжир и Египет. Поэтому перевод экспорта на северные или дальневосточные маршруты значительно удорожает логистику.

Напомним, ранее Кремль объявил, что планирует использовать для экспорта зернаарктический порт Мурманск, который традиционно переваливал уголь и руду. Однако без огромных государственных субсидий этот маршрут является убыточным. А в условиях приближения зимы и технологических ограничений он все равно не сможет компенсировать России потерю черноморских портов.