План России по увеличению поставок газа в Китай не удался

Проект Путина по увеличению поставок газа в Китай провалился. Строительство нового трубопровода "Сила Сибири-2" отложено на неопределенный срок.

Почему план России не сложился

Монголия, через территорию которой должна была пройти труба длиной 2,5 тысячи километров, не включила газопровод Газпрома в план национального развития до 2028 года.

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Согласно материалу, Россия предлагала Монголии не только доходы от транзита, но и газ из трубопровода, проектная мощность которого составляет 50 миллиардов кубометров в год.

Однако Москве не удалось договориться с Пекином, как сообщил бывший член Совета безопасности Монголии Мунхнара Байарлхавга.

Мы вступаем в долгую паузу, поскольку Москва больше не верит, что может получить от Пекина соглашение, которое хочет, и, вероятно, проект откладывается до лучших времен,

– отметил Мунхнара Байарлхавга.

Контекст

В 2022 году Путин предложил Си Цзиньпину увеличить закупки российского газа до 100 миллиардов кубометров в год, чтобы компенсировать потерю европейского рынка для Газпрома.

Однако председатель КНР так и не дал согласие на строительство. Основным препятствием стала цена. Китай требовал снизить ее до внутрироссийского уровня, около 60 долларов за тысячу кубометров, что вчетверо дешевле, чем нынешняя цена российского газа для Китая – 260 долларов за тысячу кубометров через трубопровод "Сила Сибири-1".

В конце 2023 года российские власти заявляли, что проект "Сила Сибири-2" находится на высоком этапе готовности и что проектная документация будет утверждена уже в первом квартале 2024 года.