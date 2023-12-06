Россия обогатилась на продаже нефти — о каких доходах идет речь

Обходя ограничения на продажу нефти, установленные Западом, Россия приумножила доходы почти на 11 миллиардов долларов. В этом году благодаря поставкам через так называемый "теневой флот" страна-агрессор снабжала импортеров около 45% нефти.

Доходы растут, санкции не действуют

Ежемесячный доход России от экспорта нефти сейчас больше, чем до вторжения в Украину, что подчеркивает неспособность санкций сдержать финансирование войны. Страна-агрессор нашла способ обойти ограничения, установившие "ценовой потолок" на нефть — она использует "теневой флот".

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По данным Bloomberg, соглашение о санкциях, заключенное в прошлом году, предусматривало ограничение цены на российскую морскую нефть в 60 долларов за баррель, что на 24 доллара ниже среднерыночной цены за последние 12 месяцев.

Это способствовало прибыльному бизнесу для десятков торговцев и судоходных компаний, которых трудно отследить. Согласно данным торговли, около 11 миллиардов нефтедолларов ежегодно "испаряются" между моментом, когда нефть покинет Россию, до момента, когда она достигнет покупателей.

Почему ограничения не работают

Ограничение цены было структурировано таким образом, чтобы компании из стран "Большой семерки" не могли предоставлять России такие услуги, как доставка и страхование, когда нефть продавалась по цене свыше 60 долларов.

В то же время, Европейский Союз запретил почти весь импорт нефти из России, которая к тому моменту была основным поставщиком блока, заставив страну-агрессора перейти на рынки двух доминирующих импортеров: Китая и Индии.

Теневой флот и альтернативы западному морскому страхованию не являются новыми. Иран использует их годами. Теперь, когда такой крупный производитель, как Россия, использует их, они стали более массовыми,

– сказал старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдди Фишман.

Одной из стран, через которую работает "теневой флот" России, стала Греция. Работая по ограничению цен, греческие суда перегрузили в этом году больше московской нефти, чем конкуренты из любой другой страны, кроме самой России.

Теневой флот "укореняется"

! Согласно данным о судоходстве, греческие суда перевезли 20% всех поставок российской нефти в 2023 году и около трети ее экспорта основной сырой нефти марки Urals.

Как долго будет продолжаться теневая деятельность России, пока неизвестно. Ведь привлеченные владельцы судов и трейдеры помогли России обойти пакет санкций, изначально продвигавшийся как агрессивный шаг, впервые заключавшийся в установлении ограничения цены на основной международный товар.

Между тем доходы России от основных налоговых источников нефтедолларов почти удвоились с апреля по октябрь. Чистые доходы от нефти в размере 11,3 миллиарда долларов США в октябре составили 31% от общего чистого дохода государственного бюджета за месяц.

Это было самым высоким показателем с мая 2022 года и превысило показатели любого отдельного месяца за год до вторжения в Украину.

Судовой флот, состоящий из внутренних и "теневых" владельцев, перевез более 70% российской нефти в течение первых девяти месяцев 2023 года, что позволило Москве сохранить контроль над своим экспортом и постепенно повышать цены.

! По информации индийской таможни, в этом году средняя цена на российскую нефть составляла 72 доллара за баррель на момент прибытия в Индию, что на 12 долларов выше экспортных цен в России.