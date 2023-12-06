Доходи ростуть, санкції не діють

Щомісячний дохід Росії від експорту нафти зараз більший, ніж до вторгнення в Україну, що підкреслює неспроможність санкцій стримати фінансування війни. Країна-агресор знайшла спосіб обійти обмеження, що встановили "цінову стелю" на нафту — вона використовує "тіньовий флот".

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За даними Bloomberg, угода про санкції, укладена торік, передбачала обмеження ціни на російську морську нафту в 60 доларів за барель, що на 24 долари нижче середньоринкової ціни за останні 12 місяців.

Натомість це сприяло прибутковому бізнесу для десятків торговців і судноплавних компаній, яких важко відстежити. Відповідно до даних торгівлі, близько 11 мільярдів нафтодоларів щорічно "випаровуються" між моментом, коли нафта покине Росію, до моменту, коли вона досягне покупців.

Чому обмеження не працюють

Обмеження ціни було структуроване таким чином, щоб компанії з країн "Великої сімки" не могли надавати Росії такі послуги, як доставка та страхування, коли нафта продавалася за ціною понад 60 доларів.

Водночас Європейський Союз заборонив майже весь імпорт нафти з Росії, яка до того моменту була основним постачальником блоку, змусивши країну-агресора перейти на ринки двох панівних імпортерів: Китаю та Індії.

Тіньовий флот і альтернативи західному морському страхуванню не є новими. Іран використовує їх роками. Тепер, коли такий великий виробник, як Росія, використовує їх, вони стали більш масовими,

— сказав старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едді Фішман.

Однією з країн, через яку працює "тіньовий флот" Росії, стала Греція. Працюючи за обмеженням цін, грецькі судна перевантажили цього року більше московської нафти, ніж конкуренти з будь-якої іншої окремої країни, крім самої Росії.

Важливо! Згідно з даними про судноплавство, грецькі судна перевезли 20% усіх поставок російської нафти у 2023 році та майже третину її експорту основної сирої нафти марки Urals.

Тіньовий флот "укорінюється"

Як довго триватиме тіньова діяльність Росії, наразі невідомо. Адже залучені власники суден і трейдери допомогли Росії обійти пакет санкцій, який спочатку просувався як агресивний крок, що вперше полягав у встановленні обмеження ціни на основний міжнародний товар.

Тим часом доходи Росії від основних податкових джерел нафтодоларів майже подвоїлися з квітня по жовтень. Чисті доходи від нафти в розмірі 11,3 мільярда доларів США в жовтні склали 31% від загального чистого доходу державного бюджету за місяць.

Це було найвищим показником з травня 2022 року та перевищило показники будь-якого окремого місяця за рік до вторгнення в Україну.

Судновий флот, який складається зо внутрішніх та "тіньових" власників, перевіз понад 70% російської нафти протягом перших дев'яти місяців 2023 року, що дозволило Москві зберегти контроль над своїм експортом та поступово підвищувати ціни.

До слова! За інформацією індійської митниці, у цьому році середня ціна на російську нафту становила 72 долари за барель на момент прибуття до Індії, що на 12 доларів вище, ніж експортні ціни в Росії.