На кількох пляжах півострова вже помітили мазут на березі. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, якщо нафтопродукти досягнуть Чорного моря, наслідки будуть просто жахливими.

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Катастрофічні наслідки аварій танкерів у Чорному морі

На пляжі Орлівка, що біля Севастополя, береги просто вимазані мазутом. Усе через інциденти з російськими танкерами наприкінці грудня. Тоді через шторми три російські танкери, що перевозили нафтопродукти, розбилися у Чорному морі. Ще у грудні збитки оцінювали у більш як 14 мільярдів доларів.

Ймовірно, ця сума лиш збільшуватиметься, адже зона забруднення може значно розширитися.

Нафтопродукти донесе до Азовського моря – це безсумнівно. В Азовському морі наслідки будуть набагато гіршими. Усе впирається у зміни вітру та течії. А з огляду на те, що вже по всьому Севастополі, а не лише в Орлівці, знайдений мазут, вже скоро він потрапить в Азовське море,

– наголосив Петро Андрющенко.

Зокрема, прояви забруднення нафтопродуктами виявили також на пляжі Качі та Балаклави. Варто зауважити, що Азовське море глибше, тож наслідки можуть бути катастрофічними.

"Вже й для екосистеми Чорного моря це має катастрофічні наслідки. Птахів, що потрапили в мазут, почали масово виловлювати під Анапою. Їх мали транспортувати в Краснодар, але громадські екологи Росії повідомили, що росіяни вбили 90% птахів при транспортуванні через недбалість. Наслідки лиш можна уявляти", – підкреслив Андрющенко.

Якщо все ж у Чорному морі мінімізувати наслідки аварій буде можливо, хоч довго та складно, то в Азовському – уже ні. За словами Андрющенка, буде справжній жах. Якщо нафтопродукти підуть українським природним берегом по Приазов'ї, вони потраплять до заповідників, яких, починаючи з Генічеська, чимало.