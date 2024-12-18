Деталі передає 24 Канал з посиланням на російську службу BBC і Міністерство захисту довкілля України. Одразу після аварії мовилося, що течія несе мазут на російський берег Керченської протоки.

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Зона забруднення після аварії з танкерами зросла

Російське МНС назвало цифри: у Краснодарському краї забруднено вже 49 кілометрів. Раніше ішлося про 35.

Надзвичайники патрулюють 70 кілометрів берега в районі розливу нафтопродуктів і очищають 49 кілометрів берегової лінії у двох районах.

Зверніть увагу! Увечері 18 грудня "Крим.Реалії" назвали цифру забруднення в 50 кілометрів.

"Патрульні групи тепер чергують цілодобово, у роботах задіяли понад тисячу співробітників МНС та 4 тисячі добровольців", – цитує відомство російська служба BBC.

Журналісти додали: на думку екологів, наслідки розливу мазуту можна буде помітити протягом 10 років.

Зона забруднення в Чорному морі / Фото Російська служба BBC

Українське Міндовкілля теж оцінило збитки для екосистеми Чорного моря

Там вважають, що витік мазуту завдав екосистемі шкоди на понад 14 мільярдів доларів. Ця цифра приблизна і вона зміниться, коли уточнять всі дані. Зокрема, коли отримають якісні супутникові знімки.

Київ звернеться до міжнародних партнерів, щоб скликати позачергове засідання Комісії із захисту Чорного моря, а також провести незалежну експертизу стану вод, донних осадів і морської екосистеми. Готують звернення до ООН, ЮНЕСКО, Європейського Союзу, Міжнародної морської організації.