Профільні служби ведуть моніторинг ситуації. Про це повідомив призначений Москвою глава анексованого регіону Міхаїл Развожаєв, передає 24 Канал.

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Як росіяни ліквідовують наслідки аварії

За словами Развожаєва, рятувальники вже займаються збором мазутної плями біля входу в Балаклавську бухту. Також у районі Учкуївки, Ласпі та бухти Омега виявлено вимазаних мазутом птахів.

Напередодні російське мінтранспорту назвало "точну кількість пошкоджених місткостей" у затонулих суднах "Волгонєфті" – 4 танки. Обсяг нафтопродуктів, що потрапили в море, за даними росіян, – близько 2,4 тисячі тонн.

Це значно менше за початкову оцінку зі слів капітанів танкерів. Ба більше, відомство заявило, що це перша у світі аварія з "важким" мазутом марки М100.

Такий мазут застигає за температури +25℃, за щільністю майже як вода й важчий, та, на відміну від інших нафтопродуктів, не спливає на поверхню, а йде на дно або плаває в товщі води,

– написали у мінтранспорту Росії.

Там додають, що у світі поки не існує ефективних технологій для видалення мазуту з товщі води. Основним методом залишається збір забруднень із берегової лінії після їх винесення в прибережну зону.

До слова, 28 грудня 2024 року окупаційна адміністрація анексованого ​​​​​​Криму повідомила про введення режиму надзвичайної ситуації на півострові через наслідки аварій суден "Волгонєфті".

Як мазут нашкодить екосистемі

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінило збитки для екосистеми Чорного моря на понад 14 мільярдів доларів за приблизними підрахунками.

У Greenpeace Україна висловили сумніви, що Росія ліквідуватиме наслідки катастрофи чи надасть доступ до інформації про неї.

Зона забруднення поширилася на десятки кілометрів, на узбережжі Чорного моря вже знайшли понад десять мертвих дельфінів. Азовки були повністю у мазуті, їм забило дихальні шляхи.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зробив прогноз, що наступного літа росіяни будуть лежати "серед калюж нафти" на узбережжі та "переступати через чорні плями й мертву фауну".