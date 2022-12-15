Россия продает нефть Индии себе в убыток

Россия продает Индии нефть, выходя при этом в ноль или даже в минус. Дело в том, что Индия не только покупает нефть марки Urals ниже предельной цены в 60 долларов за баррель, но Россия еще и тратит средства на налоги и логистику, а потому ничего не зарабатывает от продажи сырья.

По сколько Индия покупает российскую нефть

Если в октябре Индия закупала Urals на 5 – 8 долларов дешевле Brent, то в декабре разрыв вырос до 12 – 15 долларов. С учетом расходов на транспортировку, которые достигают 11 – 19 долларов для западных портов России, фактические доходы нефтяных компаний составляют 40 – 45 долларов за баррель, говорят источники Reuters.

Обратите внимание Цены на нефть существенно выросли после прогнозов на 2023 год от двух мощных игроков на рынке

Но на самом деле и эти деньги российские нефтяники не видят, ведь:

от 20 до 30 долларов за баррель они дают бюджету в виде налога на добычу полезных ископаемых,

6 долларов за баррель забирает государство в виде экспортной пошлины на нефть,

от 5,5 до 6 долларов стоит прокачка нефти из узлов учета в Западной Сибири в порты Балтийского моря.

Поэтому в итоге, как утверждают источники Reuters, экспортная выручка нефтекомпаний России при поставке сырья в Индию для декабрьских грузов на Балтике приблизилась к себестоимости добычи или даже опустилась ниже.

Цена нефти Urals

С начала ноября стоимость Urals упала почти вдвое и находится на минимуме с пандемии 2020 года: на прошлой неделе котировки в Приморске и Новороссийске падали до 43,72 доллара за баррель. Но в Кремле надеются на Китай, который может увеличить закупку после вспышки наводнения. "Как только Китай окончательно вернется на нефтяной рынок, ситуация у продавцов российской нефти в Азии наладится", – оптимистичен другой собеседник Reuters.

Сколько нефти экспортировала Россия в ноябре

По итогам ноября Россия отправила в Индию по меньшей мере 3,7 миллиона тонн Urals или 54% нефти, вывезенной танкерами из портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. Обогнав Ирак, Россия стала крупнейшим поставщиком для индийских НПЗ, отправляя в страну почти миллион баррелей в сутки. В совокупном морском экспорте нефти из России – около 3 миллионов баррелей в сутки – на Индию приходится треть, согласно подсчетам Bloomberg.

Эмбарго ЕС и предельная цена

После введения европейского эмбарго и потолка цен индийские покупатели потребовали увеличения скидок на Urals – основной сорт российской нефти, на который приходится 60% экспорта. Также напомним, что Индия не присоединилась к граничной цене на российскую нефть, которую с 5 декабря ввели страны G7.

Но по факту закупает нефть у России по ценам почти на треть ниже установленного предела. Следовательно, проблемы в российской нефтяной отрасли не за горами, которая пока наращивала добычу вопреки санкциям: в ноябре российские месторождения качали 10,9 миллиона баррелей в день против 11 миллионов до войны.

Если цены на нефть не возрастут, у российских компаний может не оказаться иного выхода, как глушить скважины. Один из источников Reuters рассказывает, что резкое сокращение добычи и экспорта позволит вернуть мировые цены на нефть на комфортные уровни. Главная опасность для России не потолок цен, а слабые мировые котировки.