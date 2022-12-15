За скільки Індія купує російську нафту

Якщо в жовтні Індія закуповувала Urals на 5 – 8 доларів дешевше за Brent, то в грудні розрив зріс до 12 – 15 доларів. З урахуванням витрат на транспортування, які сягають 11 – 19 доларів для західних портів Росії, фактичні доходи нафтових компаній становлять 40 – 45 доларів за барель, кажуть джерела Reuters.

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Але насправді й цих грошей російські нафтовики не бачать, адже:

від 20 до 30 доларів за барель вони дають бюджету у вигляді податку на видобуток корисних копалин,

6 доларів за барель забирає державу у вигляді експортного мита на нафту,

від 5,5 до 6 доларів коштує прокачування нафти з вузлів обліку у Західному Сибіру до портів Балтійського моря.

Тож у підсумку, як стверджують джерела Reuters, експортний виторг нафтокомпаній Росії при постачанні сировини до Індії для грудневих вантажів на Балтиці наблизився до собівартості видобутку або навіть опустився нижче.

Ціна нафти Urals

З початку листопада вартість Urals впала майже вдвічі й перебуває на мінімумі з пандемії 2020: минулого тижня котирування у Приморську та Новоросійську падали до 43,72 долара за барель. Але в Кремлі покладають надії на Китай, який може збільшити закупівлю після спалаху ковіду. "Щойно Китай остаточно повернеться на нафтовий ринок, ситуація у продавців російської нафти в Азії налагодиться", – оптимістичний інший співрозмовник Reuters.

Скільки нафти експортувала Росія у листопаді

За підсумками листопада Росія відправила до Індії щонайменше 3,7 мільйона тонн Urals, або 54% нафти, вивезеної танкерами з портів Приморська, Усть-Луги та Новоросійська. Обігнавши Ірак, Росія стала найбільшим постачальником для індійських НПЗ, відправляючи до країни майже мільйон барелів на добу. У сукупному морському експорті нафти з Росії – близько 3 мільйонів барелів на добу – на Індію припадає третина, згідно з підрахунками Bloomberg.

Ембарго ЄС та гранична ціна

Після введення європейського ембарго та стелі цін індійські покупці почали вимагати збільшення знижок на Urals – основний сорт російської нафти, на який припадає 60% експорту. Також нагадаємо, що Індія не приєдналась до граничної ціни на російську нафту, яку з 5 грудня ввели країни G7.

Але за фактом закуповує нафту в Росії за цінами майже на третину нижче за встановлений ліміт. Відтак проблеми у російські нафтовій галузі не за горами, яка поки що нарощувала видобуток всупереч санкціям: у листопаді російські родовища качали 10,9 мільйона барелів на день проти 11 мільйонів до війни.

Зверніть увагу! Якщо ціни на нафту не зростуть, у російських компаній може не виявитися іншого виходу, як глушити свердловини. Одне з джерел Reuters розповідає, що різке скорочення видобутку та експорту дозволять повернути світові ціни на нафту на комфортні рівні. Головна небезпека для Росії не стеля цін, а слабкі світові котирування.