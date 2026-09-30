Рынок готовится к новому удару: Россия продлила запрет на экспорт дизеля

Россия решила еще на месяц удержать дизельное топливо внутри страны. Москва продлила запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября, усилив напряженность на мировом рынке.

Почему Россия продлила запрет

О продлении ограничений в среду, 27 сентября, сообщило российское правительство, передает Reuters.

Решение было принято на фоне проблем с собственной нефтепереработкой. Удары Украины по российским НПЗ привели к перебоям в работе отдельных предприятий и усугубили дефицит топлива внутри страны.

В связи с этим Москва еще летом сократила поставки за границу, а впоследствии и вовсе запретила их:

В конце августа российское правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до 30 сентября.

В то же время Россия оставила исключения для поставок в отдельные страны в соответствии с межправительственными соглашениями.

Теперь ограничение будет действовать как минимум до конца октября.

Почему это новый удар по мировому рынку

Новое решение Кремля ударит по мировому рынку топлива, который и так уже находится под давлением из-за перебоев с поставками и роста цен.

На рынок влияют войны в Иране и Украине, которые затрудняют глобальные поставки.

Особенно остро это ощущают потребители в США, где цены на дизельное топливо взлетели до рекордных отметок – более 6,50 доллара за галлон.

Рекордные цены фиксируются и в Великобритании. Автомобильная организация RAC сообщила, что стоимость дизельного топлива на британских АЗС достигла исторического максимума.

Добавим, что до введения ограничений Россия была вторым по величине экспортером дизельного топлива в мире после США. Однако из-за дефицита и запретов она утратила этот статус.

Впрочем, напомним, что даже несмотря на запрет, Москва в августе экспортировала в Казахстан, Кыргызстан, Монголию и Таджикистан более 370 тысяч тонн дизельного топлива, увеличив поставки в эти страны в несколько раз.