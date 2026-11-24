Враг не прекращает попыток уничтожить украинскую энергетику. Однако отечественные специалисты нашли способ сохранить стабильность системы даже в условиях ежедневного террора.

Что произошло с инфраструктурой Украины

С начала полномасштабного вторжения российские войска совершили более 800 целенаправленных атак на объекты Группы "Нафтогаз", о чем сообщили в компании.

Несмотря на колоссальные разрушения и ежедневный риск, предприятия не прекращают добычу газа и нефти. Об этих вызовах руководство компании рассказало во время ежегодного мероприятия "День поставщика – 2026", в котором приняли участие более 400 представителей бизнеса.

По словам исполняющего обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Федоренко, ключевую роль в восстановлении поврежденных сетей играет сотрудничество с украинскими и иностранными производителями.

Для нас принципиально важно, чтобы каждая закупка проходила на прозрачных условиях, с честной конкуренцией и равным доступом для всех участников. Когда правила понятны и одинаковы для всех, мы получаем продукцию наилучшего качества,

– Сергей Федоренко, исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, что российская армия в последнее время существенно усилила системное давление на украинскую топливно-энергетическую сеть. В частности, 18 ноября враг нанес удар по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской и Полтавской областях.

Уже 22 ноября оккупанты сбросили авиабомбу на участок газовой службы в Днепропетровской области. В результате этого циничного удара пострадали трое сотрудников компании: одного госпитализировали, еще двое получили контузии.