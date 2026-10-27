Россияне нанесли удар по налоговой: ее работа временно приостановлена
Очередной террористический акт врага вновь нанес удар по государственной инфраструктуре Харьковской области. В ходе этой вражеской атаки никто не пострадал.
Что произошло в Харьковской области
Ночью российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по зданию налоговой инспекции в городе Изюм, о чем сообщили в Государственной налоговой службе.
Из-за значительных разрушений помещения оказание услуг в местной налоговой инспекции временно приостановлено.
В стене образовалась дыра, выбиты окна и повреждены двери. В настоящее время оказание услуг в налоговой инспекции временно приостановлено,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Несмотря на постоянные угрозы, налоговая служба продолжает выполнять возложенные на нее задачи.
Напомним, что это уже не первый случай, когда враг атакует налоговые службы. В частности, 7 октября стало известно о повреждении налоговой инспекции в Кременчуге.
А 6 октября произошло попадание в Криворожское управление налогового администрирования предприятий Восточного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. В результате атаки никто не пострадал.