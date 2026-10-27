Росіяни завдали удару по податковій: її робота тимчасово призупинена

Що сталося у Харківській області

Уночі російські окупанти завдали цілеспрямованого удару по будівлі податкової інспекції в місті Ізюм, про що повідомили у Державній податковій службі.

Реклама Adv

популярні відео

Через суттєві руйнування приміщення надання послуг у місцевій ДПІ тимчасово призупинено.

У стіні утворився отвір, вибито вікна та пошкоджено двері. Наразі надання послуг у ДПІ тимчасово призупинено– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Попри постійні загрози, податкова служба продовжує виконувати покладені на неї завдання.

Нагадаємо, що це вже не вперше ворог атакує податкові служби. Зокрема, 7 жовтня стало відомо про пошкодження податкової у Кременчуці.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

А 6 жовтня влучання відбулося в Криворізьке управління податкового адміністрування підприємств Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.